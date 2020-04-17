Аваков и Чечёткин заверили, что дым в Киеве - не из Чернобыльской зоны

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Пятница, 17 апреля 2020, 17:43

Глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечёткин настаивает, что запах дыма в Киеве никоим образом не связан с пожарами в Чернобыльской зоне.

Источник: селекторное совещание президента Владимира Зеленского с Чечёткиным и министром внутренних дел Арсеном Аваковым, о котором пишет сайт президента

Детали: Руководители двух ведомств доложили Зеленскому, что смог над столицей не представляет химической и радиологической угрозы, а радиационный фон в Киеве и области - в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

По их словам, накануне шквальный ветер на Житомирщине повредил сети электропередачи. Утром в регионе зафиксировано три новых очага пожара. К тому же горят и торфяные залежи, из-за чего дым и запах горения могут сохраняться несколько дней.

Прямая речь Чечёткина: "Хочу подтвердить, что этот запах дыма в Киеве - он никак не связан с пожарами в Чернобыльской зоне".

Прямая речь Авакова: "Все, что в Киеве происходит, - это не из-за Чернобыльской зоны. Все, что нам принесло, на 90% это надуло из Житомирской области. Это все за счет ветров, которые идут в нашу сторону и накрывают Киев. К тому же вчера была буря вокруг всего Киева".

 

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Украинская правда
Темы: Киев экология Чернобыль пожар


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