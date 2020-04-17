Окупанти вирішили називати Луганськ Ворошиловградом

Підконтрольне Росії угруповання "ЛНР" заявило про намір тричі на рік називати окупований Луганськ "Ворошиловград".

Джерело: розпорядження ватажка угруповання Леоніда Пасічника, яке цитує Радіо Свобода.

Деталі: Як йдеться в "указі", попередня назва Луганська Ворошиловград вживатиметься в дати, пов’язані з вшануванням річниць, пов’язаних із "Великою Вітчизняною Війною" (так в радянській і російській історії називають період Другої світової війни після нападу Німеччини на СРСР).

Відтак назву "Ворошиловград" разом із назвою "Луганськ" бойовики планують використовувати 9 травня, 22 червня і 14 лютого, коли відзначається річниця звільнення Луганська від нацистів.

Луганськ двічі перейменовували на Ворошиловград на честь уродженця Лисичанська Луганської області, радянського діяча Климента Ворошилова. Місто носило таку назву з 1935 по 1958 рік, потім – з 1970-го по 1990-й.

Нагадаємо: Інститутом національної пам'яті Ворошилов внесений до переліку осіб, представників комуністичного тоталітарного режиму.