Окупанти вирішили називати Луганськ Ворошиловградом

1870 переглядів
П'ятниця, 17 квітня 2020, 17:45

Підконтрольне Росії угруповання "ЛНР" заявило про намір тричі на рік називати окупований Луганськ "Ворошиловград".

Джерело: розпорядження ватажка угруповання Леоніда Пасічника, яке цитує Радіо Свобода.

Деталі: Як йдеться в "указі", попередня назва Луганська Ворошиловград вживатиметься в дати, пов’язані з вшануванням річниць, пов’язаних із "Великою Вітчизняною Війною" (так в радянській і російській історії називають період Другої світової війни після нападу Німеччини на СРСР).

Відтак назву "Ворошиловград" разом із назвою "Луганськ" бойовики планують використовувати 9 травня, 22 червня і 14 лютого, коли відзначається річниця звільнення Луганська від нацистів.

Луганськ двічі перейменовували на Ворошиловград на честь уродженця Лисичанська Луганської області, радянського діяча Климента Ворошилова. Місто носило таку назву з 1935 по 1958 рік, потім – з 1970-го по 1990-й.

Нагадаємо: Інститутом національної пам'яті Ворошилов внесений до переліку осіб, представників комуністичного тоталітарного режиму.

Теми: Луганськ окупація ЛНР


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В РФ автобус із заробітчанами з ОРЛО потрапив у ДТП: троє загинули, 5 травмованих 8 лютого 2020, 22:19
Німецькі ультраправі приймали Медведчука в Берліні, тепер приїхали в ОРЛО 4 лютого 2020, 17:13
Нормандські переговори та звичайні українці. Кожному свій мир 10 грудня 2019, 18:08
Усі новини
Головні новини
Розвідка США ще в листопаді знала про коронавірус і повідомила союзникам – ЗМІ
Суд арештував ексзаступника голови СБУ часів Євромайдану
На Львівщині священник влаштував хресну ходу, попри карантин
Україна ще не досягла піку епідемії – Офіс президента
Усі новини
Суспільство

Як стати опорою хворому на рак

дослідження

Чому статеве дозрівання у дівчаток починається раніше