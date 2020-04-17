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Оккупанты решили называть Луганск Ворошиловградом

Пятница, 17 апреля 2020, 17:45
Оккупанты решили называть Луганск Ворошиловградом

Подконтрольная России группировка "ЛНР" заявила о намерении раза в год называть оккупированный Луганск "Ворошиловградом".

Источник: распоряжение главаря группировки Леонида Пасечника, которое цитирует Радио Свобода.

Детали: Как говорится в "указе", прежнее название Луганска Ворошиловград будет употребляться в даты, связанные с чествованием годовщин, связанных с "Великой Отечественной Войной" (так в советской и российской истории называют период Второй мировой войны после нападения Германии на СССР ).

Поэтому название "Ворошиловград" вместе с названием "Луганск" боевики планируют использовать 9 мая, 22 июня и 14 февраля, когда отмечается годовщина освобождения Луганска от нацистов.

Луганск дважды переименовывали в Ворошиловград в честь уроженца Лисичанска Луганской области, советского деятеля Климента Ворошилова. Город носил такое название с 1935 по 1958 год, затем - с 1970-го по 1990-й.

С 2014 года Луганск оккупирован русскими гибридными войсками.

Напомним: Институтом национальной памяти Ворошилов внесен в перечень лиц, представителей коммунистического тоталитарного режима.

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Темы: ЛуганскоккупацияЛНР
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