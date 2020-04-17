Синоптик побачила погодні передумови для зникнення димової завіси над Києвом
П'ятниця, 17 квітня 2020, 18:09
Уздовж північного кордону України збираються дощові хмари, які можуть загасити пожежі, дим з яких іде на столицю.
Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook
Пряма мова: "Зараз вздовж нашого північного кордону ходять осередки дощиків - карта свіжа. Є надія, що надвечір трохи дощів дістанеться зонам, де спостерігався і спостерігається вогонь, північним районам Київщини та Житомирщини".
Українська правда