Синоптик увидела погодные предпосылки для исчезновения дымовой завесы над Киевом

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Пятница, 17 апреля 2020, 18:09

Вдоль северной границы Украины собираются дождевые облака, которые могут потушить пожары, дым от которых идет на столицу.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Сейчас вдоль нашей северной границы ходят ячейки дождиков - карта свежая. Есть надежда, что вечером немного дождей достанется зонам, где наблюдался и наблюдается огонь, северным районам Киевщины и Житомирщины".

 

Украинская правда
Темы: пожар Киев экология погода


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