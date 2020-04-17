Синоптик увидела погодные предпосылки для исчезновения дымовой завесы над Киевом

Вдоль северной границы Украины собираются дождевые облака, которые могут потушить пожары, дым от которых идет на столицу.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Сейчас вдоль нашей северной границы ходят ячейки дождиков - карта свежая. Есть надежда, что вечером немного дождей достанется зонам, где наблюдался и наблюдается огонь, северным районам Киевщины и Житомирщины".