У Львові загорівся Центр реабілітації АТОвців
П'ятниця, 17 квітня 2020, 18:20
У Львові горів Центр реабілітації учасників АТО "Фенікс", який, за версією міського голови Андрія Садового, могли підпалити.
Джерело: Садовий у Twitter
Пряма мова Садового: "Переговорив з керівником ДСНС у Львівській області Юрієм Кагітіном. Так виглядає, що Центр реабілітації учасників АТО "Фенікс" підпалили. Зараз на місці працюють правоохоронці".
Деталі: Керівник лікарні разом з керівником Центру реабілітації готують документи на виділення коштів через обласну комісію з питань ТЕБ і НС для ліквідації наслідків пожежі.
Львів також готовий долучитись фінансово, щоб якнайшвидше приміщення повернулось до робочого стану.
Фото і відео оприлюднив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.
Українська правда