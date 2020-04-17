У Львові загорівся Центр реабілітації АТОвців

У Львові горів Центр реабілітації учасників АТО "Фенікс", який, за версією міського голови Андрія Садового, могли підпалити.

Джерело: Садовий у Twitter

Пряма мова Садового: "Переговорив з керівником ДСНС у Львівській області Юрієм Кагітіном. Так виглядає, що Центр реабілітації учасників АТО "Фенікс" підпалили. Зараз на місці працюють правоохоронці".

Деталі: Керівник лікарні разом з керівником Центру реабілітації готують документи на виділення коштів через обласну комісію з питань ТЕБ і НС для ліквідації наслідків пожежі.

Львів також готовий долучитись фінансово, щоб якнайшвидше приміщення повернулось до робочого стану.

Фото і відео оприлюднив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.