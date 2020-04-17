Во Львове горел Центр реабилитации АТОшников

Во Львове горел Центр реабилитации участников АТО "Феникс", который, по версии городского головы Андрея Садового, могли поджечь.

Источник: Садовой в Twitter

Прямая речь Садового: "Переговорил с руководителем ДСНС во Львовской области Юрием Кагитином. Похоже, что Центр реабилитации участников АТО "Феникс" подожгли. Сейчас на месте работают правоохранители".

Детали: Руководитель больницы вместе с руководителем Центра реабилитации готовят документы на выделение средств из областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС для ликвидации последствий пожара.

Львов также готов приобщиться финансово, чтобы как можно быстрее помещение вернулось в рабочее состояние.

Фото и видео обнародовал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.