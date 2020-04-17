Такої пилової бурі в Києві не було вже кілька десятиліть – ДСНС

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П'ятниця, 17 квітня 2020, 18:35

Така пилова буря, яка накрила столицю 16 квітня, останній раз спостерігалася в регіоні декілька десятків років тому.

Джерело: онлайн-брифінг голови Держслужби з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна і голови Держлісагентства Андрія Заблоцького

Пряма мова Чечоткіна: "Щодо бурі, яка вчора виникла, це – незвичайне явище для нашого регіону. Остання така буря була, за даними Укргідрометцентру, декілька десятків років назад".

Деталі: За його словами, хмара складалася з суміші пилу і залишків продуктів горіння з пожеж, що зараз спостерігаються в екосистемі Житомирщини.

Євген Кізілов, УП
Теми: Київ надзвичайна подія екологія погода ДСНС


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