Такої пилової бурі в Києві не було вже кілька десятиліть – ДСНС

Така пилова буря, яка накрила столицю 16 квітня, останній раз спостерігалася в регіоні декілька десятків років тому.

Джерело: онлайн-брифінг голови Держслужби з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна і голови Держлісагентства Андрія Заблоцького

Пряма мова Чечоткіна: "Щодо бурі, яка вчора виникла, це – незвичайне явище для нашого регіону. Остання така буря була, за даними Укргідрометцентру, декілька десятків років назад".

Деталі: За його словами, хмара складалася з суміші пилу і залишків продуктів горіння з пожеж, що зараз спостерігаються в екосистемі Житомирщини.