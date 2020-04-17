Такой пылевой бури в Киеве не было уже несколько десятилетий – ДСНС

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Пятница, 17 апреля 2020, 18:35

Такая пылевая буря, которая накрыла столицу 16 апреля, последний раз наблюдалась в регионе несколько десятков лет назад.

Источник: онлайн-брифинг председателя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина и председателя Гослесагентства Андрея Заблоцкого

Прямая речь Чечёткина: "Что касается бури, которая вчера возникла, это - необычное явление для нашего региона. Последняя такая буря была, по данным Укргидрометцентра, несколько десятков лет назад".

Детали: По его словам, облако состояло из смеси пыли и остатков продуктов горения с пожаров, которые сейчас наблюдаются в экосистеме Житомирской области.

Евгений Кизилов, УП
Темы: Киев чрезвычайное происшествие экология погода ГСЧС


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