Коронавірус виявили в жіночому монастирі на Одещині

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П'ятниця, 17 квітня 2020, 19:05

В Одеській області виявлено ще 4 нових випадки COVID-19 за добу, 3 з них у Теплодарському жіночому монастирі (УПЦ МП).

Джерело: Антикризовий штаб в Одеській області

Деталі: Серед виявлених за останню добу нових випадків захворювання в Одеській області - три представника УПЦ МП з Теплодара. Раніше в Теплодарському жіночому монастирі хвороба була виявлена ​​в однієї з черниць.

Всього в Одеській області вже 97 осіб хворі COVID-19. З них 33 - в Одесі, 25 в Подільському. Вік наймолодшого хворого - 3 роки, найстаршого - 87 років.

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Теми: Одеська область коронавірус


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