Коронавирус обнаружили в женском монастыре на Одесчине

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Пятница, 17 апреля 2020, 19:05

В Одесской области обнаружено еще 4 новых случая COVID-19 за сутки, 3 из них в Теплодарском женском монастыре (УПЦ МП).

Источник: Антикризисный штаб в Одесской области

Детали: Среди обнаруженных за последние сутки новых случаев заболевания в Одесской области - три представителя УПЦ МП из Теплодара. Раньше в Теплодарском женском монастыре болезнь была обнаружена у одной из монашек.

Всего в Одесской области уже 97 человек больны COVID-19. Из них 33 - в Одессе, 25 в Подольске. Возраст самого младшего больного - 3 года, самого старшего - 87 лет.

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Темы: Одесская область коронавирус


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