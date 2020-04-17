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В Італії за добу від коронавірусу вилікувалась рекордна кількість людей

П'ятниця, 17 квітня 2020, 19:40

За минулу добу в Італії від коронавірусу одужала рекордна кількість людей - 2 563, це найвищий показник від початку епідемії. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать нові дані Департаменту цивільного захисту Італії.

Загалом кількість тих, хто видужав від COVID-19 в Італії сягнула 42 727. Померли у зв’язку з вірусом 22 745 осіб. 

За минулу добу померли 575 осіб - трохи більше у порівнянні з вчорашнім показником

Кількість госпіталізованих у відділення інтенсивної терапії знижується другий тиждень поспіль. Минулої доби їх було всього 2 812 - на 124 менше, ніж учора. Загалом 25 876 осіб госпіталізовані. Решта інфікованих - 78 364 - на самоізоляції вдома.

За минулу добу було виявлено 3 494 нових випадки зараження. Втім треба відзначити, що останніми днями в Італії активніше проводять тестування. За останні 24 години було проведено рекордну кількість тестів - близько 65 тисяч. 

Кількість підтверджених випадків коронавірусу від початку пандемії склала 172 434. Активних випадків захворювання в країні (виключена кількість померлих і тих, хто одужав) - 106 962.

Як повідомлялось, у березні смертність в Італії зросла на 20%. 

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Теми: ІталіякоронавірусCovid-2019
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