В Италии за сутки от коронавируса вылечилось рекордное количество людей

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Пятница, 17 апреля 2020, 19:40

За прошедшие сутки в Италии от коронавируса вылечилось рекордное количество людей - 2563, это самый высокий показатель с начала эпидемии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют новые данные Департамента гражданской защиты Италии.

В целом количество тех, кто выздоровел от COVID-19 в Италии достигло 42 727. Умерли в связи с вирусом 22 745 человек.

За минувшие сутки умерли 575 человек - немного больше по сравнению с вчерашним показателем.

Количество госпитализированных в отделения интенсивной терапии снижается вторую неделю подряд. За прошедшие сутки их было всего 2 812 - на 124 меньше, чем вчера. В общем 25 876 ​​человек госпитализированы. Остальные инфицированные - 78 364 - на самоизоляции дома.

За прошедшие сутки было выявлено 3 494 новых случая заражения. Впрочем надо отметить, что в последние дни в Италии активно проводят тестирование. За последние 24 часа было проведено рекордное количество тестов - около 65 000.

Число подтвержденных случаев коронавируса от начала пандемии составило 172 434. Активных случаев заболевания в стране (исключено количество умерших и тех, кто выздоровел) - 106 962.

Темы: Италия коронавирус Covid-2019


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