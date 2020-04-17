CNN: У США повідомляють про успішне випробування ліків від коронавірусу

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П'ятниця, 17 квітня 2020, 19:43

У США повідомили про позитивні результати випробування препарату Remdesivir для боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19.

Джерело: доктор-інфекціоніст Кейтлін Маллен з Університету Чикаго, яку цитує CNN

Пряма мова Маллен: "Найкращі новини в тому, що більшість наших пацієнтів вже виписалися, і це прекрасно. Лише двоє пацієнтів померли".

Деталі: Пацієнти з коронавірусом, які отримували експериментальні ліки, швидко одужали і менш ніж за 7 днів вирушили додому.

Однак в Університеті, який очолює дослідження, повідомили, що коментар Маллен - її особиста ініціатива і опублікований без дозволу. На думку відомства, будь-які висновки робити рано і науково необгрунтовано.

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Теми: США епідемія


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