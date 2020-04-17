CNN: В США сообщают об успешном испытании лекарства от коронавируса

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Пятница, 17 апреля 2020, 19:43

В США сообщили о положительных результатах испытания препарата Remdesivir для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.

Источник: доктор-инфекционист Кейтлин Маллен из Университета Чикаго, которую цитирует CNN

Прямая речь Маллен: "Лучшие новости в том, что большинство наших пациентов уже выписались, и это прекрасно. Лишь двое пациентов скончались".

Детали: Пациенты с коронавирусом, которые получали экспериментальное лекарство, быстро поправились и менее чем за 7 дней отправились домой.

Однако в Университете, который возглавляет исследование, сообщили, что комментарий Маллен – ее личная инициатива и опубликован без разрешения. По мнению ведомства, какие-либо выводы делать рано и научно необоснованно.

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Темы: США эпидемия


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