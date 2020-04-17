Церква Московського патріархату ігнорує карантин на Житомирщині – ЗМІ

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П'ятниця, 17 квітня 2020, 20:00

У Коростені Житомирської області у Свято-Успенській церкві УПЦ МП, попри карантин, причащають парафіян з однієї ложки.

Джерело: Житомир.info

Деталі: У розпорядження видання потрапило відео, на якому священники в храмі проводять обряд і причащають з однієї ложки вірян. Серед парафіян є люди похилого віку.

Окрім того, за інформацією видання, у селі Добринь Хорошівського району області, попри карантинні обмеження, священник продовжує закликати вірян на Великдень йти до церкви святити паски і анонсує служби в храмі села в сусідньому Малинському районі.

Теми: церква карантин Житомирщина коронавірус Covid-2019


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