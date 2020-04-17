Церква Московського патріархату ігнорує карантин на Житомирщині – ЗМІ

У Коростені Житомирської області у Свято-Успенській церкві УПЦ МП, попри карантин, причащають парафіян з однієї ложки.

Джерело: Житомир.info

Деталі: У розпорядження видання потрапило відео, на якому священники в храмі проводять обряд і причащають з однієї ложки вірян. Серед парафіян є люди похилого віку.

Окрім того, за інформацією видання, у селі Добринь Хорошівського району області, попри карантинні обмеження, священник продовжує закликати вірян на Великдень йти до церкви святити паски і анонсує служби в храмі села в сусідньому Малинському районі.