Церковь Московского патриархата игнорирует карантин в Житомирской области – СМИ

В Коростене Житомирской области в Свято-Успенской церкви УПЦ МП, несмотря на карантин, причащают прихожан из одной ложки.

Источник: Житомир.info

Детали: В распоряжение издания попало видео, на котором священники в храме проводят обряд и причащают из одной ложки верующих. Среди прихожан есть пожилые люди.

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Кроме того, по информации издания, в селе Добрынь Хорошевского района области, несмотря на карантинные ограничения, священник продолжает призывать верующих на Пасху идти в церковь святить куличи и анонсирует службы в храме села в соседнем Малинском районе.