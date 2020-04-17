Церковь Московского патриархата игнорирует карантин в Житомирской области – СМИ
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Пятница, 17 апреля 2020, 20:00
В Коростене Житомирской области в Свято-Успенской церкви УПЦ МП, несмотря на карантин, причащают прихожан из одной ложки.
Источник: Житомир.info
Детали: В распоряжение издания попало видео, на котором священники в храме проводят обряд и причащают из одной ложки верующих. Среди прихожан есть пожилые люди.
Кроме того, по информации издания, в селе Добрынь Хорошевского района области, несмотря на карантинные ограничения, священник продолжает призывать верующих на Пасху идти в церковь святить куличи и анонсирует службы в храме села в соседнем Малинском районе.
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