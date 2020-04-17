У командувача Нацгвардії виявили коронавірус – МВС

У командувача Національної гвардії України генерал-лейтенанта Миколи Балана 17 квітня підтверджено позитивний тест на коронавірус.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook

Деталі: За його словами, захворювання в Балана проходить майже безсимптомно. Стан здоров’я задовільний.

Командувач перебуває на самоізоляції, усі, хто з ним контактував останнім часом, пройдуть тестування.

Герщенко повідомив, що обов’язки Балана тимчасово виконує його перший заступник - генерал-лейтенант Володимир Кондратюк.