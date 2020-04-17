У командувача Нацгвардії виявили коронавірус – МВС
У командувача Національної гвардії України генерал-лейтенанта Миколи Балана 17 квітня підтверджено позитивний тест на коронавірус.
Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook
Деталі: За його словами, захворювання в Балана проходить майже безсимптомно. Стан здоров’я задовільний.
Командувач перебуває на самоізоляції, усі, хто з ним контактував останнім часом, пройдуть тестування.
Герщенко повідомив, що обов’язки Балана виконує його перший заступник - генерал-лейтенант Володимир Кондратюк.