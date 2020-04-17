У командующего Нацгвардией обнаружили коронавирус – МВД

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Пятница, 17 апреля 2020, 20:13

У командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Николая Балана 17 апреля подтвержден положительный тест на коронавирус.

Источник: заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook

Детали: По его словам, заболевание у Балана проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное.

Командующий находится на самоизоляции, все, кто с ним контактировал в последнее время, пройдут тестирование.

Геращенко сообщил, что обязанности Балана временно исполняет его первый заместитель - генерал-лейтенант Владимир Кондратюк.

Украинская правда
Темы: Нацгвардия коронавирус Covid-2019


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