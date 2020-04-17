Медичне обладнання для армії закуповують у компанії, яка продає модеми – "Схеми"

Міністерство оборони України уклало договори на закупівлю медичних засобів та устаткування для боротьби з коронавірусом на 69,6 мільйонів гривень з китайською фірмою, що спеціалізується на виробництві та продажі обладнання операторів зв’язку та телекомунікацій.

Джерело: "Схеми: корупція в деталях"

Деталі: Закупівлі на загальну суму 64,5 мільйонів гривень відбулися за спрощеною процедурою, встановленою Кабміном 20 березня. Ця постанова дозволяє замовнику не проводити тендер в класичному розумінні, а просто оприлюднити звіт та договір в електронній системі закупівель.

На порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України Prozorro 15 квітня оприлюднені низка договорів на поставку товарів медичного призначення категорії COVID-19 для потреб військової медицини – переможцем зазначена одна й та сама китайська фірма Combasst Industry Development Co, Limited.

Загалом Міністерство оборони закуповує:

Днем пізніше Міноборони оприлюднило договір із цією ж фірмою на поставку партії експрестестів для діагностики коронавірусної хвороби у кількості 20 000 (на суму 5 142 300 грн).

Китайська фірма Combasst Industry Development, яка буде постачати товари, зареєстрована в Шанхаї. Судячи з сайту компанії, вона не спеціалізується на медичному обладнанні та устаткуванні і не пропонує його в публічно наявному в асортименті. Натомість позиціонується як "високотехнологічна компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві комунікаційних та цифрових аудіопродуктів".

Директор та власник компанії китаєць Гуань Цзюнь (Guan Jun) повідомив журналістам, що всі товари будуть китайського виробництва, закуплені у інших фірм.

Ігор Хоменко, командувач Медичних сил Збройних Сил України розповів, що цю компанію перевіряла СБУ та розвідка.

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