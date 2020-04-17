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Медицинское оборудование для армии закупают в компании, которая продает модемы – "Схемы"

Пятница, 17 апреля 2020, 21:19
Медицинское оборудование для армии закупают в компании, которая продает модемы – Схемы

Министерство обороны Украины заключило договоры на закупку медицинских средств и оборудования для борьбы с коронавирусом на 69,6 млн гривен с китайской фирмой, специализирующейся на производстве и продаже оборудования операторов связи и телекоммуникаций.

Источник: "Схемы: коррупция в деталях"

Детали: Закупки на общую сумму 64,5 млн гривен состоялись по упрощенной процедуре, установленной Кабмином 20 марта. Это постановление позволяет заказчику не проводить тендер в классическом понимании, а просто обнародовать отчет и договор в электронной системе закупок.

На портале обнародования информации о публичных закупках Украины Prozorro 15 апреля обнародован ряд договоров на поставку товаров медицинского назначения категории COVID-19 для нужд военной медицины - победителем указана одна и та же китайская фирма Combasst Industry Development Co, Limited.

В общем Министерство обороны закупает:

  • 21 комплект аппаратов искусственной вентиляции легких (на сумму 21 136 500 грн)
  • 10 тысяч защитных щитков для лица (на сумму 280 600 грн);
  • тысяча пирометров (инфракрасные термометры) (на сумму 1 120 875 грн)
  • 150 тысяч респираторов FFP2 (на сумму 9 607 500 грн)
  • 55 тысяч респираторов FFP3 (на сумму 5 924 625 грн)
  • 15,5 тысяч комплектов многократных комбинезонов ("костюм биологической защиты") (на сумму 8 887 700 грн)
  • 2,5 млн одноразовых трехслойных медицинских масок (на сумму 17 537 500 грн).

Днем позже Минобороны обнародовало договор с этой же фирмой на поставку партии экспрес-тестов для диагностики коронавирусной болезни в количестве 20 000 (на сумму 5 142 300 грн).

Китайская фирма Combasst Industry Development, которая будет поставлять товары, зарегистрирована в Шанхае. Судя по сайту компании, она не специализируется на медицинском оборудовании и оборудовании и не предлагает его в публично имеющемся в ассортименте. Зато позиционируется как "высокотехнологичная компания, специализирующаяся на разработке и производстве коммуникационных и цифровых аудиопродуктов".

Директор и владелец компании китаец Гуань Цзюнь (Guan Jun) сообщил журналистам, что все товары будут китайского производства, закупленные у других фирм.

Игорь Хоменко, командующий Медицинских сил Вооруженных Сил Украины рассказал, что эту компанию проверяла СБУ и разведка.

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Темы: Вооруженные силыкоронавирусКитай
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