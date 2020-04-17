Зеленський про гроші МВФ: Це як кров для організму людини

Президент Володимир Зеленський порівняв необхідність кредиту МВФ для України з виживанням людини без води протягом тижня або значенням крові для організму людини.

Джерело: Зеленський в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова президента на питання, чи може Україна вижити без грошей МВФ: "Чи може людина прожити без води тиждень? А навіщо?

З МВФ ситуація така сама. А навіщо нам так ризикувати, навіщо нам довести ситуацію до дефолту, навіщо нам всі ці випробування? Їх і так багато…"

"Навіщо? Якщо у нас є дійсно така підтримка, вона для нас важлива. Якби це було в інші часи, якби було спокійно, ми могли б про це говорити – вигідно нам, не вигідно нам. Зараз це як кров для організму людини".

Деталі: За словами президента, зараз Україна домовилася про "мінімум 8 мільярдів доларів МВФ" і може отримати більше грошей від партнерів у випадку підписання меморандуму з МВФ.

Пряма мова: "В цілому Світовий банк, МВФ, гроші ЄС, це десь програма 10 млрд. Але розраховуємо хоча б на 8. Я бачу 10 млрд., плюс розмовляю майже щодня з лідерами інших країн – з ОАЕ, Азербайджаном, Канадою, з Німеччиною. Ми розмовляємо, у нас буде більше грошей.

Всі вони прив'язуються тільки до одного , і США в тому числі – вони кажуть: "Буде, ми підтримаємо…". Десь це гуманітарна допомога, десь пільгові кредитні гроші, залежить від сигналу. Який сигнал для них? Один – меморандум з МВФ. Це про довіру до України.

Ми МВФ протягом багатьох років щось обіцяли. І навіть коли виконували, виконували частково. Зараз є дві умови, одну ми вже зробили".

Деталі: Зеленський наголосив, що однією з умов МВФ був закон про ринок землі, який вже прийнято, і до якого було подано 5 тисяч поправок. Інша умова – це так званий законопроєкт про банки, до якого подано 16 тисяч поправок.

"За всі роки існування незалежної України чи були законопроєкти, до яких було від 5 до 16 тисяч поправок від депутатів ВР?", - запитав він.