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Зеленський про гроші МВФ: Це як кров для організму людини

П'ятниця, 17 квітня 2020, 21:30
Зеленський про гроші МВФ: Це як кров для організму людини

Президент Володимир Зеленський порівняв необхідність допомоги МВФ для України з виживанням людини без води протягом тижня або значенням крові для організму людини.

Джерело: Зеленський в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова президента на питання, чи може Україна вижити без грошей МВФ:  "Чи може людина прожити без води тиждень? А навіщо?

З МВФ ситуація така сама. А навіщо нам так ризикувати, навіщо нам довести ситуацію до дефолту,  навіщо нам всі ці випробування? Їх і так багато…"

"Навіщо? Якщо у нас є дійсно така підтримка, вона для нас важлива. Якби це було в інші часи, якби було спокійно, ми могли б про це говорити – вигідно нам, не вигідно нам. Зараз це як кров для організму людини".

Деталі: За словами президента, зараз Україна домовилася про "мінімум 8 мільярдів доларів МВФ" і може отримати більше грошей від партнерів у випадку підписання меморандуму з МВФ.

Пряма мова: "В цілому Світовий банк, МВФ, гроші ЄС, це десь програма 10 млрд. Але розраховуємо хоча б на 8. Я бачу 10 млрд., плюс розмовляю майже щодня з лідерами інших країн – з ОАЕ, Азербайджаном, Канадою, з Німеччиною. Ми розмовляємо, у нас буде більше грошей.

Всі вони прив'язуються тільки до одного , і США в тому числі – вони кажуть: "Буде, ми підтримаємо…". Десь це гуманітарна допомога, десь пільгові кредитні гроші, залежить від сигналу. Який сигнал для них? Один – меморандум з МВФ. Це про довіру до України.

Ми МВФ протягом багатьох років щось обіцяли. І навіть коли виконували, виконували частково. Зараз є дві умови, одну ми вже зробили".

Деталі: Зеленський наголосив, що однією з умов МВФ був закон про ринок землі, який вже прийнято, і до якого було подано 5 тисяч поправок. Інша умова – це так званий законопроєкт про банки, до якого подано 16 тисяч поправок.

"За всі роки існування незалежної України чи були законопроєкти, до яких було від 5 до 16 тисяч поправок від депутатів ВР?... Ви сказали нелегко? Нормально. Ми міцні люди, молоді люди, впораємося"", - сказав він.

Передісторія:

  • У оновленій версії держбюджета закладено підтримку від міжнародних фінансових організацій, зокрема пряма підтримка МВФ.
  • Серед умов, потрібних для продовження програми МВФ - прийняття вцілому "антиколомойського" законопроєкту про банки, до якого після першого читання, нардепи пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським подали понад 16 тисяч правок. 
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на збільшення програми з Міжнародним валютним фондом до 8 мільярдів доларів, а спільно від Світового банку, МВФ та ЄБРР Україна може отримати "щонайменше" 10 млрд дол
  • 2 квітня Зеленський заявив, що Україна найближчими тижнями підпише меморандум з Міжнародним валютним фондом.
  • 17 квітня голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що МВФ зробить перший транш (2 мільярда доларів) макрофінансової допомоги Україні у травні, до кінця року очікується загалом 4 мільярда доларів допомоги від МВФ.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийМВФгроші
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