Зеленский о деньгах МВФ: Это как кровь для организма человека

Президент Владимир Зеленский сравнил необходимость помощи МВФ для Украины с выживанием человека без воды в течение недели или значением крови для организма человека.

Источник: Зеленский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь президента на вопрос, может ли Украина выжить без денег МВФ: "Может ли человек прожить без воды неделю? А зачем?

С МВФ ситуация такая же. А зачем нам так рисковать, зачем нам довести ситуацию до дефолта, зачем нам все эти испытания? Их и так много..."

"Зачем? Если у нас действительно такая поддержка, она для нас важна. Если бы это было в другие времена, если бы было спокойно, мы могли бы об этом говорить – выгодно нам, не выгодно нам. Сейчас это как кровь для организма человека".

Детали: По словам президента, сейчас Украина договорилась о "минимум 8 млрд долларов МВФ" и может получить больше денег от партнеров в случае подписания меморандума с МВФ.

Прямая речь: "В целом Всемирный банк, МВФ, деньги ЕС, это где-то программа 10 млрд. Но рассчитываем хотя бы на 8. Я вижу 10 млрд., плюс говорю почти ежедневно с лидерами других стран – с ОАЭ, Азербайджаном, Канадой, с Германией. Мы говорим, у нас будет больше денег.

Все они привязываются только к одному, и США в том числе – они говорят: "Будет, мы поддержим...". Где-то это гуманитарная помощь, где-то льготные кредитные деньги, зависит от сигнала. Какой сигнал для них? Один – меморандум с МВФ. Это о доверии к Украине.

Мы МВФ в течение многих лет что-то обещали. И даже когда выполняли, выполняли частично. Сейчас есть два условия, одно мы уже сделали".

Детали: Зеленский отметил, что одним из условий МВФ был закон о рынке земли, который уже принят, и к которому было подано 5 тысяч поправок. Второе условие – это так называемый законопроект о банках, к которому подано 16 тысяч поправок.

"За все годы существования независимой Украины были ли законопроекты, к которым было от 5 до 16 тысяч поправок от депутатов ВР?... Вы сказали нелегко? Нормально. Мы крепкие люди, молодые люди, справимся", - сказал он.

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