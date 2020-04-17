Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чехія почне відновлювати служби у храмах з 27 квітня

П'ятниця, 17 квітня 2020, 21:35

Кабінет міністрів Чехії затвердив план, згідно з яким богослужіння та релігійні обряди можуть проводитися в храмах з 27 квітня з певними обмеженнями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Зокрема, релігійні зібрання зможуть проводитись із максимум 15 людьми, присутніми у храмі. З 11 травня - 30 людьми, з 25 травня - 50 людьми. При цьому люди повинні дотримуватись норм гігієни та дистанції. 

З 8 червня події в церквах не повинні обмежуватися кількістю учасників.

Моніка Климентова, прессекретарка Чеської єпископської конференції, зазначила, що рішення уряду є перевагою для прихожан. 

"Ми повідомимо про це рішення окремі парафії і підготуємо для них керівництво про те, як діяти", - сказала вона. 

Вона також додала, що нові правила не створять проблем для багатьох сільських парафій з невеликою кількістю прихожан. Але у великих міських парафіях можуть виникнути труднощі. 

"Онлайн-трансляції богослужінь, безумовно, будуть тривати до тих пір, поки продовжуватимуться заходи уряду", - додала вона.

Чехія вважається однією з найбільш атеїстичних країн в Європі.

За останніми даними, в Чехії діагностовано 6 499 осіб з коронавірусом і 173 людини померли.

Раніше уряд Чехії оприлюднив план щодо подальшого ослаблення карантинних заходів, введених для боротьби з коронавірусом.

Карантин буде знято у п'ять етапів, починаючи з 20 квітня. У понеділок відкриються фермерські ринки, майстерні і відновиться професійна спортивна підготовка з невеликими групами спортсменів.

Теми: Чехіякоронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Чехія
Парламент Чехії схвалив оборонну угоду зі США
Чеський міністр: ЄС стане рівноправним глобальним гравцем лише коли буде федерацією
У Чехії горять 40 гектарів лісу: є постраждалі
Останні новини
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
11:33
фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
Усі новини...
Реклама: