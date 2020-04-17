Чехия начнет восстанавливать службы в храмах с 27 апреля

Кабинет министров Чехии утвердил план, согласно которому богослужения и религиозные обряды могут проводиться в храмах с 27 апреля с определенными ограничениями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

В частности, религиозные собрания смогут проводиться с максимум 15 людьми, присутствующими в храме. С 11 мая - 30 людьми, с 25 мая - 50 людьми. При этом люди должны соблюдать нормы гигиены и дистанции.

С 8 июня события в церквях не должны ограничиваться количеством участников.

Моника Климента, пресс-секретарь Чешской епископской конференции, отметила, что решение правительства является преимуществом для прихожан.

"Мы сообщим об этом решении отдельным приходам и подготовим для них руководство о том, как действовать", - сказала она.

Она также добавила, что новые правила не создадут проблем для многих сельских приходов с небольшим количеством прихожан. Но в крупных городских приходах могут возникнуть трудности.

"Онлайн-трансляции богослужений, безусловно, будут продолжаться до тех пор, пока будут продолжаться меры правительства", - добавила она.

Чехия считается одной из самых атеистических стран в Европе.

По последним данным, в Чехии диагностировано 6499 человек с коронавирусом и 173 человека умерли.

Ранее правительство Чехии обнародовало план дальнейшего ослабления карантинных мер, введенных для борьбы с коронавирусом.

Карантин будет снят в пять этапов, начиная с 20 апреля. В понедельник откроются фермерские рынки, мастерские и восстановится профессиональная спортивная подготовка с небольшими группами спортсменов.