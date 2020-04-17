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Зеленський не очікує спалаху недовіри українців

П'ятниця, 17 квітня 2020, 22:13
Зеленський не очікує спалаху недовіри українців

Президент Володимир Зеленський вважає, що українці продовжують йому довіряти та запевнив, що він та уряд продовжать працювати над покращенням життя громадян.

Джерело: Зеленський в ефірі програми "Свобода слова" з Савіком Шустером

Пряма мова: "Я не думаю, що у нас буде спалах недовіри до мене, чи до влади в цілому".

Деталі: Ведучий зауважив, що в часи кризи, коли влада ухвалює непопулярні рішення, рейтинги зазвичай падають, але відзначив, що рейтинг довіри Зеленському залишається високим.

Президент запевнив, що "не думає про рейтинги", але відзначив, що 55-56% довіри українців, це навіть вище, ніж після першого туру президентських виборів 2019 року.

Шустер сказав, що його команда провела опитування не просто щодо довіри, а стосовно емоцій, які відчувають люди. Згідно з цм опитуванням, 49% країнців живуть із надією на завтрашній день 29% живуть зі страхом, а 22% у ситуації приниження.

Журналіст запевнив, що подібне опитування вони проводили, коли опонент Зеленського 5-й президент України Петро Порошенко ввів воєнний стан у листопаді 2018 року, і результати були подібними.

Зеленський зауважив, що це не дуже коректне порівняння, тому що нинішня ситуація стосується не лише України, а всього світу.

Пряма мова: "Треба дивитись на ці цифри і діяти, працювати, щоб людям було легше".

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленський
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