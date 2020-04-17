Зеленский не ожидает вспышки недоверия украинцев

Президент Владимир Зеленский считает, что украинцы продолжают ему доверять и заверил, что он и правительство продолжат работать над улучшением жизни граждан.

Источник: Зеленский в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером

Прямая речь: "Я не думаю, что у нас будет вспышка недоверия ко мне или к власти в целом".

Детали: Ведущий отметил, что во времена кризиса, когда власть принимает непопулярные решения, рейтинги обычно падают, но отметил, что рейтинг доверия Зеленскому остается высоким.

Президент заверил, что "не думает о рейтингах", но отметил, что 55-56% доверия украинцев, это даже выше, чем после первого тура президентских выборов 2019 года.

Шустер сказал, что его команда провела опрос не просто о доверии, а относительно эмоций, которые испытывают люди. Согласно этому опросу, 49% украинцев живут с надеждой на завтрашний день, 29% живут в страхе, а 22% в ситуации унижения.

Журналист заверил, что подобный опрос они проводили, когда оппонент Зеленского 5-й президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение в ноябре 2018 года, и результаты были подобными.

Зеленский отметил, что это не очень корректное сравнение, потому что нынешняя ситуация касается не только Украины, а всего мира.

Прямая речь: "Надо смотреть на эти цифры и действовать, работать, чтобы людям было легче".