З натовпами на Великдень боротиметься спецназ — МВС

В разі непокори людей та їхнього великого скупчення під час великодніх свят поліція буде залучати сили спеціального призначення.

Джерело: радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт в ефірі hromadske

Деталі: За його словами, зараз до охорони громадського порядку та забезпечення дотримання карантину залучено майже 30 тисяч правоохоронців.

Він розповів, що за статистикою люди частіше ходять до церкви у західних регіонах, тому скупчення людей більш ймовірно будуть саме там.

Тандіт уточнив, що говорив про це з очільником Нацполіції Ігорем Клименком, і той заявив, що в разі непокори поліція діятиме згідно з постановою Кабміну №211.

Пряма мова: "Ми будемо зупиняти цих людей, у місцях масового скупчення людей будемо використовувати сили спеціального призначення".