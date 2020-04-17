З натовпами на Великдень боротиметься спецназ — МВС

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П'ятниця, 17 квітня 2020, 23:34

В разі непокори людей та їхнього великого скупчення під час великодніх свят поліція буде залучати сили спеціального призначення.

Джерело: радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт в ефірі hromadske

Деталі: За його словами, зараз до охорони громадського порядку та забезпечення дотримання карантину залучено майже 30 тисяч правоохоронців.

Він розповів, що за статистикою люди частіше ходять до церкви у західних регіонах, тому скупчення людей більш ймовірно будуть саме там.

Тандіт уточнив, що говорив про це з очільником Нацполіції Ігорем Клименком, і той заявив, що в разі непокори поліція діятиме згідно з постановою Кабміну №211.

Пряма мова: "Ми будемо зупиняти цих людей, у місцях масового скупчення людей будемо використовувати сили спеціального призначення".

Теми: карантин поліція коронавірус


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