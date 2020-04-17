С толпами на Пасху будет бороться спецназ – МВД

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Пятница, 17 апреля 2020, 23:34

В случае неповиновения людей и их большого скопления во время пасхальных праздников полиция будет привлекать силы специального назначения.

Источник: советник министра внутренних дел Юрий Тандит в эфире hromadske

Детали: По его словам, сейчас к охране общественного порядка и обеспечению соблюдения карантина привлечено почти 30 тысяч правоохранителей.

Он рассказал, что по статистике люди чаще ходят в церковь в западных регионах, поэтому скопления людей более вероятно будут именно там.

Тандит уточнил, что говорил об этом с главой Нацполиции Игорем Клименко, и тот заявил, что в случае неповиновения полиция будет действовать согласно постановлению Кабмина №211.

Прямая речь: "Мы будем останавливать этих людей, в местах массового скопления людей будем использовать силы специального назначения".

Темы: карантин полиция коронавирус


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