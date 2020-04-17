На Буковині за добу COVID-19 заразилися понад 80 людей, а четверо померли

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П'ятниця, 17 квітня 2020, 23:38

На Буковині 17 квітня офіційно підтверджено ще 82 випадки зараження коронавірусом. Майже половина, 39 інфікованих – мешканці Чернівців.

Джерело: голова Чернівецької обласної адміністрації Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова Осачука: "За минулу добу померли четверо людей. Серед померлих від коронавірусної інфекції є не лише літні люди. Не зміг здолати цю інфекцію 37-річний чоловік, який був музикантом та співав у хорі".

Деталі: Загальна чисельність інфікованих в області від початку епідемії складає 841 особу.

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Теми: Чернівецька область коронавірус епідемія


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