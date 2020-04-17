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На Буковине за сутки COVID-19 заразились более 80 человек, а четверо умерли

Пятница, 17 апреля 2020, 23:38
На Буковине за сутки COVID-19 заразились более 80 человек, а четверо умерли

На Буковине 17 апреля официально подтверждено еще 82 случая заражения коронавирусом. Почти половина, 39 инфицированных – жители Черновцов.

Источник: председатель Черновицкой областной администрации Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь Осачука: "За прошедшие сутки умерли четыре человека. Среди умерших от коронавирусной инфекции есть не только пожилые люди. Не смог преодолеть эту инфекцию 37-летний мужчина, который был музыкантом и пел в хоре".

Детали: Общая численность инфицированных в области с начала эпидемии составляет 841 человек.

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Темы: Черновицкая областькоронавирусэпидемия
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