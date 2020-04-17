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Криклій вважає, що громадський транспорт не запустять до кінця травня

П'ятниця, 17 квітня 2020, 23:59
Криклій вважає, що громадський транспорт не запустять до кінця травня

Міністр інфраструктури Владислав Криклій вважає, що громадський транспорт в Україні відновить роботу не раніше червня.

Джерело: Криклій в інтерв’ю "24 каналу"

Пряма мова Криклія: "Якщо говорити про громадський транспорт, то я гадаю, що (відновиться робота – УП) після того, як у нас будуть зніматися карантинні обмеження. Але це буде не раніше, ніж червень.

Бо у травні ми теж будемо бачити піки по захворюваності, тому ми маємо цей період пройти. І коли вже хвиля піде на зниження, тоді можна буде поновлювати роботу громадського транспорту, щоб він працював стабільно. Але певні обмеження все одно залишаться".

Деталі: Що стосується авіаперевезень, то Криклій не очікує, що Європа відкриє повітря до кінця літа. Тому відкриття регулярних перевезень у вересні міністр вважає "цілком ймовірним".

Українська правда

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Теми: Мінінфраструктуритранспорткоронавірусепідемія
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