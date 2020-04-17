Криклий считает, что общественный транспорт не запустят до конца мая

Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что общественный транспорт в Украине возобновит работу не раньше июня.

Источник: Криклий в интервью "24 каналу"

Прямая речь Криклия: "Если говорить об общественном транспорте, то я думаю, что (восстановится работа - УП) после того, как у нас будет сниматься карантин. Но это будет не раньше, чем июнь.

Поскольку в мае мы тоже будем видеть пики по заболеваемости, поэтому мы этот период должны пройти. И когда волна пойдет на снижение, тогда можно будет обновлять работу общественного транспорта, чтобы он работал стабильно. Но определенные ограничения все равно останутся".

Детали: Что касается авиаперевозок, то Криклий не ожидает, что Европа откроет воздухшное пространство до конца лета. Поэтому открытие регулярных перевозок в сентябре министр считает "вполне вероятным".