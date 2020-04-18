У Тернопільській області горить орнітологічний заказник
Субота, 18 квітня 2020, 04:46
На Тернопільщині триває пожежа на території Чистилівського орнітологічного заказника загальнодержавного значення.
Джерело: повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій Тернопільщини
Дослівно: "9 одиниць пожежної техніки та 46 рятувальників – саме стільки сил та засобів залучило Управління ДСНС України у Тернопільській області до ліквідації масштабної пожежі, на території Чистилівського орнітологічного заказника загальнодержавного значення".
Деталі: Пожежа виникла 17 квітня на площі близько 8 гектарів. До ДСНС повідомлення про вогонь надійшло близько 17 години.
Наразі ліквідація пожежа триває.
Українська правда