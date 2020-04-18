У Тернопільській області горить орнітологічний заказник

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Субота, 18 квітня 2020, 04:46
ФОТО: ДСНС

На Тернопільщині триває пожежа на території Чистилівського орнітологічного заказника загальнодержавного значення.

Джерело: повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій Тернопільщини

Дослівно: "9 одиниць пожежної техніки та 46 рятувальників – саме стільки сил та засобів залучило Управління ДСНС України у Тернопільській області до ліквідації масштабної пожежі, на території Чистилівського орнітологічного заказника загальнодержавного значення".

 
ФОТО: ДСНС
 
ФОТО: ДСНС

Деталі: Пожежа виникла 17 квітня на площі близько 8 гектарів. До ДСНС повідомлення про вогонь надійшло близько 17 години. 

Наразі ліквідація пожежа триває.

Українська правда
Теми: пожежа Тернопільська область


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