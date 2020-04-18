В Тернопольской области горит орнитологический заказник
Суббота, 18 апреля 2020, 04:46
На Тернопольщине продолжается пожар на территории Чистиловского орнитологического заказника общегосударственного значения.
Источник: сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Тернопольщины
Дословно: "9 единиц пожарной техники и 46 спасателей – именно столько сил и средств привлекло Управление ГСЧС Украины в Тернопольской области к ликвидации масштабного пожара на территории Чистиловского орнитологического заказника общегосударственного значения".
Детали: Пожар возник 17 апреля на площади около 8 гектаров. ДО ГСЧС сообщение об огне поступило около 17 часов.
Сейчас ликвидация пожар продолжается.