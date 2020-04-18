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В Тернопольской области горит орнитологический заказник

Суббота, 18 апреля 2020, 04:46
В Тернопольской области горит орнитологический заказник
ФОТО: ГСЧС

На Тернопольщине продолжается пожар на территории Чистиловского орнитологического заказника общегосударственного значения.

Источник: сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Тернопольщины

Дословно: "9 единиц пожарной техники и 46 спасателей – именно столько сил и средств привлекло Управление ГСЧС Украины в Тернопольской области к ликвидации масштабного пожара на территории Чистиловского орнитологического заказника общегосударственного значения".

 
ФОТО: ГСЧС
 
ФОТО: ГСЧС

Детали: Пожар возник 17 апреля на площади около 8 гектаров. ДО ГСЧС сообщение об огне поступило около 17 часов.

Сейчас ликвидация пожар продолжается.

Темы: пожарТернопольская область
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