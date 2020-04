Facebook додав нову реакцію – "турботливий лайк"

Соціальна мережа Facebook додала до реакцій на дописи користувачів новий лайк – "турботливе сердечко" для висловлення підтримки у часи пандемії.

Джерело: менеджер із технічних комунікацій Facebook Александр Войка у Twitter

Пряма мова: "Ми запускаємо нові реакції турботи у Facebook та Messenger як спосіб підтримати один одного у ці складні часи. Ми сподіваємось, що ці реакції дадуть людям нові способи продемонструвати свою підтримку у часи пандемії".

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.



We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw