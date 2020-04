Facebook добавил новую реакцию – "заботливый лайк"

Социальная сеть Facebook добавила к реакции на записи пользователей новый лайк – "заботливое сердце" для выражения поддержки во времена пандемии.

Источник: менеджер по техническим коммуникаций Facebook Александр Войка в Twitter

Прямая речь: "Мы запускаем новые реакции заботы в Facebook и Messenger как способ поддержать друг друга в эти сложные времена. Мы надеемся, что эти реакции дадут людям новые способы продемонстрировать свою поддержку во времена пандемии".

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.



We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw