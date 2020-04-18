РПЦ скаржиться на фінансові проблеми через карантин

Російська православна церква опинилася у складній фінансовій ситуації через зменшення кількості пожертвувань.

Джерело: заява глави синодального відділу РПЦ зі взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимира Легойди, яку цитує "РИА Новости"

Деталі: Важка економічна ситуація в Росії позначається на храмах, оскільки загальцерковний бюджет складається з пожертв прихожан РПЦ, також на ці кошти живуть священики і їх сім'ї.

За словами представника РПЦ, в єпархіях мають намір підтримувати парафії, які "відчувають складності". Легойда також назвав правильним переказ пожертвувань віруючими на банківську карту представника церкви.

Пряма мова: "Вони перераховують (гроші - ред.), щоб підтримати духовенство свого храму. Мені здається, це правильно, по-християнськи".