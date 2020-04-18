РПЦ скаржиться на фінансові проблеми через карантин

5554 перегляди
Субота, 18 квітня 2020, 08:39

Російська православна церква опинилася у складній фінансовій ситуації через зменшення кількості пожертвувань.

Джерело: заява глави синодального відділу РПЦ зі взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимира Легойди, яку цитує "РИА Новости"

Деталі: Важка економічна ситуація в Росії позначається на храмах, оскільки загальцерковний бюджет складається з пожертв прихожан РПЦ, також на ці кошти живуть священики і їх сім'ї.

За словами представника РПЦ, в єпархіях мають намір підтримувати парафії, які "відчувають складності". Легойда також назвав правильним переказ пожертвувань віруючими на банківську карту представника церкви.

Пряма мова: "Вони перераховують (гроші - ред.), щоб підтримати духовенство свого храму. Мені здається, це правильно, по-християнськи".

Теми: коронавірус Росія церква карантин


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Перша світова коронавірусна війна 18 квітня 2020, 06:00
Коронавірус: одужали майже 600 тисяч людей 18 квітня 2020, 05:51
США протестували на коронавірус понад 3,5 мільйона осіб 18 квітня 2020, 02:18
Усі новини
Головні новини
На Житомирщині вогонь охопив 4 тисячі гектарів лісу, згоріли десятки будинків
Бруд у повітрі Києва знову зашкалює: лідер серед найбрудніших міст
Президент розповів, коли можна розраховувати на пом’якшення карантину
Зеленський боїться, що після Великодня коронавірус може вразити мільйони
Усі новини
МОЗ

Чи потрібно платити за тест на коронавірус

здоров'я

Як врятуватися від смогу в повітрі