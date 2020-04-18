РПЦ жалуется на финансовые проблемы из-за карантина

Русская православная церковь оказалась в сложной финансовой ситуации из-за снижения потока пожертвований.

Источник: заявление главы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, которое цитирует "РИА Новости"

Детали: Тяжелая экономическая ситуация в России сказывается на храмах, так как общецерковный бюджет складывается из пожертвований прихожан РПЦ, также на эти средства живут священники и их семьи.

По словам представителя РПЦ, в епархиях намерены поддерживать приходы, которые "испытывают сложности". Легойда также назвал правильным перевод пожертвований верующими на банковскую карту представителя церкви.

Прямая речь: "Они перечисляют (деньги – ред.), чтобы поддержать духовенство своего храма. Мне кажется, это правильно, по-христиански".