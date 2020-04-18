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Поліція склала вже 7 тисяч адмінпротоколів за порушення карантину

Субота, 18 квітня 2020, 09:05
Поліція склала вже 7 тисяч адмінпротоколів за порушення карантину

Із початку дій обмежувальних заходів в Україні правоохоронці склали близько 7 тисяч адміністративних протоколів.

Джерело: директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко в ефірі телеканалу "Прямий", якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "З початку дій обмежувальних заходів (було складено - ред.) близько 7 тисяч адміністративних протоколів, по останньому зведенню. Зокрема, там є і священнослужителі", - сказав Шевченко.

Деталі: Він уточнив, що у суботу та неділю, 18-19 квітня, під час великодніх богослужінь біля храмів по всій країні чергуватимуть понад 22 тисячі поліцейських та нацгвардійців.

За словами Шевченка, правоохоронці там передусім проводитимуть роз’яснювальну роботу для того, щоб громадяни, які все ж таки вирішать прийти до храму, перебували там на максимальній відстані один від одного із дотриманням особистих заходів безпеки.

Але якщо не вдасться профілактично достукатися до свідомості громадян, поліція готова вдаватися до більш жорстких заходів – адміністративних стягнень.

Водночас він нагадав, що у МВС закликають громадян не приходити до храмів на Великдень, оскільки це дуже ризиковано.

Правоохоронці наразі постійно контактують із священнослужителями різних конфесій у форматі переговорів з Радою церков, і просять їх закликати свою паству залишатися під час Великодніх свят вдома.

Теми: карантинМВСсвяткуванняцерква
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