Полиция составила уже 7 тысяч админпротоколов за нарушение карантина

С начала действий ограничительных мер в Украине правоохранители составили около 7 тысяч административных протоколов.

Источник: директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в эфире телеканала "Прямой", которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "С начала действий ограничительных мероприятий (было составлено - ред.) около 7 тысяч административных протоколов, по последним сведениям. В частности, там есть и священнослужители", - сказал Шевченко.

Детали: Он уточнил, что в субботу и воскресенье, 18-19 апреля, во время пасхальных богослужений возле храмов по всей стране будут дежурить более 22 тысяч полицейских и нацгвардийцев.

По словам Шевченко, правоохранители прежде всего будут там проводить разъяснительную работу для того, чтобы граждане, которые все же решат прийти в храм, находились на максимальном расстоянии друг от друга с соблюдением личных мер безопасности.

Но если не удастся профилактически достучаться до сознания граждан, полиция готова прибегать к более жестким мерам - административным взысканиям.

В то же время он напомнил, что в МВД призывают граждан не приходить в храмы на Пасху, поскольку это очень рискованно.

Правоохранители постоянно контактируют со священнослужителями разных конфессий в формате переговоров с Советом церквей, и просят их призывать свою паству оставаться во время Пасхальных праздников дома.