Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция составила уже 7 тысяч админпротоколов за нарушение карантина

Суббота, 18 апреля 2020, 09:05
Полиция составила уже 7 тысяч админпротоколов за нарушение карантина

С начала действий ограничительных мер в Украине правоохранители составили около 7 тысяч административных протоколов.

Источник: директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в эфире телеканала "Прямой", которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "С начала действий ограничительных мероприятий (было составлено - ред.) около 7 тысяч административных протоколов, по последним сведениям. В частности, там есть и священнослужители", - сказал Шевченко.

Детали: Он уточнил, что в субботу и воскресенье, 18-19 апреля, во время пасхальных богослужений возле храмов по всей стране будут дежурить более 22 тысяч полицейских и нацгвардийцев.

По словам Шевченко, правоохранители прежде всего будут там проводить разъяснительную работу для того, чтобы граждане, которые все же решат прийти в храм, находились на максимальном расстоянии друг от друга с соблюдением личных мер безопасности.

Но если не удастся профилактически достучаться до сознания граждан, полиция готова прибегать к более жестким мерам - административным взысканиям.

В то же время он напомнил, что в МВД призывают граждан не приходить в храмы на Пасху, поскольку это очень рискованно.

Правоохранители постоянно контактируют со священнослужителями разных конфессий в формате переговоров с Советом церквей, и просят их призывать свою паству оставаться во время Пасхальных праздников дома.

Темы: карантинМВДпразднованияцерковь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
Все новости...
Реклама: