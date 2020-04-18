Полиция составила уже 7 тысяч админпротоколов за нарушение карантина
С начала действий ограничительных мер в Украине правоохранители составили около 7 тысяч административных протоколов.
Источник: директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в эфире телеканала "Прямой", которого цитирует "Укринформ"
Прямая речь: "С начала действий ограничительных мероприятий (было составлено - ред.) около 7 тысяч административных протоколов, по последним сведениям. В частности, там есть и священнослужители", - сказал Шевченко.
Детали: Он уточнил, что в субботу и воскресенье, 18-19 апреля, во время пасхальных богослужений возле храмов по всей стране будут дежурить более 22 тысяч полицейских и нацгвардийцев.
По словам Шевченко, правоохранители прежде всего будут там проводить разъяснительную работу для того, чтобы граждане, которые все же решат прийти в храм, находились на максимальном расстоянии друг от друга с соблюдением личных мер безопасности.
Но если не удастся профилактически достучаться до сознания граждан, полиция готова прибегать к более жестким мерам - административным взысканиям.
В то же время он напомнил, что в МВД призывают граждан не приходить в храмы на Пасху, поскольку это очень рискованно.
Правоохранители постоянно контактируют со священнослужителями разных конфессий в формате переговоров с Советом церквей, и просят их призывать свою паству оставаться во время Пасхальных праздников дома.