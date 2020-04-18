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У Москві вимушено посилюють карантин

Субота, 18 квітня 2020, 11:05
У Москві вимушено посилюють карантин

У столиці РФ у зв'язку з пандемією продовжили обмеження на роботу підприємств до 1 травня, крім того, з 22 квітня будуть посилені заходи з контролю за переміщенням громадян.

Джерело: мер Москви Сергій Собянін в своєму блозі

Пряма мова: "Епідемія не відступила. І від наших кроків, від того, що ми зробимо сьогодні, залежить, як ситуація розвиватиметься через тиждень і через два".

Деталі: За словами Собяніна, перевірку пропусків для переміщення по Москві автоматизують.

Він попередив, що з 22 квітня для проїзду в московському транспорті можна буде використовувати тільки електронні карти, номери яких включені в електронні перепустки.

Номери автомобілів для поїздок також потрібно буде включати в цифрові перепустки. Машини, які не включені в перепустку, автоматично вважатимуться порушниками, і їх власників оштрафують.

Собянін попросив жителів російської столиці "поставитися з розумінням" до нових більш жорстких правил пересування.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіякоронавірускарантинCovid-2019
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