В Москве вынужденно ужесточают карантин

В столице РФ в связи с пандемией продлили ограничения на работу предприятий до 1 мая, кроме того, с 22 апреля будут ужесточены меры по контролю за перемещением граждан.

Источник: мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге

Прямая речь: "Эпидемия не отступила. И от наших шагов, от того, что мы предпримем сегодня, зависит, как ситуация будет развиваться через неделю и через две".

Детали: По словам Собянина, проверку пропусков для перемещения по Москве автоматизируют.

Он предупредил, что с 22 апреля для проезда в московском транспорте можно будет использовать только электронные карты, номера которых включены в электронные пропуска.

Номера автомобилей для поездок также нужно будет включать в цифровые пропуска. Машины, не включенные в пропуска, будут автоматически считаться нарушителями, и их владельцев оштрафуют.

Собянин попросил жителей российской столицы "отнестись с пониманием" к новым более жестким правилам передвижения.