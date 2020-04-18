У США кількість інфікованих коронавірусом перевищила 700 тисяч осіб

Кількість підтверджених випадків коронавірусу у Сполучених Штатах перевищила 700 тисяч.

Про це свідчать Університету Джонса Гопкінса, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

За останню добу зафіксовано 29 131 новий випадок, загальна кількість інфікованих складає 700 282.

В результаті хвороби за час епідемії померли 36 822 осіб, за останню добу майже 3500 осіб. Тест на коронавірус здали більше 3,4 мільйона американців.

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що школи в країні можуть відкриватися "рано чи пізно", при цьому багато губернаторів штатів скасували заняття на решту навчального року.

Як повідомлялося, Трамп представив план виходу штатів з карантину, щоб оживити економіку, навіть попри те, що країна продовжує боротися з пандемією.

Рекомендації закликають штати починати ослаблення обмежень тільки після того, як буде зафіксована "спадна траєкторія" випадків COVID-19 або позитивних тестів на захворювання протягом 14 днів.