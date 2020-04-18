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В США количество инфицированных коронавирусом превысило 700 тысяч человек

Суббота, 18 апреля 2020, 11:15

Число подтвержденных случаев коронавируса в Соединенных Штатах превысило 700 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

За последние сутки зафиксировано 29 131 новый случай, общее количество инфицированных составляет 700 282.

В результате болезни за время эпидемии умерли 36 822 человек, за последние сутки почти 3500 человек. Тест на коронавирус сдали более 3,4 миллиона американцев.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что школы в стране могут открываться "рано или поздно", при этом многие губернаторы штатов отменили занятия на остаток учебного года.

Как сообщалось, Трамп представил план выхода штатов из карантина, чтобы оживить экономику, несмотря на то, что страна продолжает бороться с пандемией.

Рекомендации призывают штаты начинать ослабление ограничений только после того, как будет зафиксирована "нисходящая траектория" случаев COVID-19 или положительных тестов на заболевание в течение 14 дней.

Темы: коронавирусСШАэпидемия
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