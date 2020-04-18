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Зеленський закликає влаштувати "загальнодержавний сімейний тимбілдинг"

Субота, 18 квітня 2020, 11:18
Зеленський закликає влаштувати загальнодержавний сімейний тимбілдинг

Президент Володимир Зеленський закликає знайти позитив у ситуації вимушеного карантину в Україні і повернутися до традицій предків у святкуванні Великодня.

Джерело: звернення президента з нагоди Великодня

Пряма мова: "Найперше, Великдень – це перемога життя над смертю. Це – свято радості. Тож давайте в сьогоднішній ситуації знайдемо позитив. Ми повертаємося до традицій наших предків, у яких не було супермаркетів чи доставки готових кошиків через Інтернет.

Цього року кожна господиня може спекти домашню паску. Найсмачнішу, бо вона буде зроблена своїми руками. Кожен господар може зробити м’ясні смаколики. І разом зі своїми дітьми ми всі будемо малювати писанки та крашанки, замазуючи при цьому й одяг, і руки, й обличчя. Це свого роду загальнодержавний сімейний тимбілдинг".

"Так, ми залишаємось вдома. І нехай після вихідних та після карантину нас лякають цифри на вагах, а не цифри на термометрі".

Деталі: Зеленський зазначив, що зараз уся країна об’єднана одним-єдиним бажанням – вийти на вулицю.

Пряма мова: "Розумію, як це, бо сам з ранку до вечора сиджу в кабінеті. Скажу більше: сподіваюсь, це не державна таємниця, але в цьому кабінеті навіть не відчиняються вікна. Але зараз я вдома, у мене вихідний. Так, у президента теж буває вихідний. Президент теж людина".

"Пам’ятаєте, як у дитинстві батьки не пускали нас на вулицю? А сьогодні така ситуація, що ми не пускаємо на вулицю наших батьків. І це не помста. Це – турбота".

Українська правда

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Теми: Зеленськийсвяткуваннякарантин
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