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Зеленский призывает устроить "общегосударственный семейный тимбилдинг"

Суббота, 18 апреля 2020, 11:18
Зеленский призывает устроить общегосударственный семейный тимбилдинг

Президент Владимир Зеленский призывает найти позитив в ситуации вынужденного карантина в Украине и вернуться к традициям предков в праздновании Пасхи.

Источник: обращение президента по случаю Пасхи

Прямая речь: "Прежде всего, Пасха – это победа жизни над смертью. Это – праздник радости. Давайте в сегодняшней ситуации найдем позитив. Мы возвращаемся к традициям наших предков, у которых не было супермаркетов или доставки готовых корзин через Интернет.

В этом году каждая хозяйка может приготовить домашнюю пасху. Вкусную, потому что она будет сделана своими руками. Каждый хозяин может сделать мясные вкусности. И вместе со своими детьми мы все будете рисовать писанки и крашенки, замазывая при этом и одежду, и руки, и лицо. Это своего рода общегосударственный семейный тимбилдинг".

"Да, мы остаемся дома. И пусть после выходных и после карантина нас пугают цифры на весах, а не цифры на термометре".

Детали: Зеленский считает, что сейчас вся страна объединена одним-единственным желанием – выйти на улицу.

Прямая речь: "Понимаю, как это, потому что сам с утра до вечера сижу в кабинете. Скажу больше: надеюсь, это не государственная тайна, но в этом кабинете даже не открываются окна. Но сейчас я дома, у меня выходной. Да, у президента тоже бывает выходной. Президент тоже человек".

"Помните, как в детстве родители не пускали нас на улицу? А сегодня такая ситуация, что мы не пускаем на улицу наших родителей. И это не месть. Это – забота".

Украинская правда

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Темы: Зеленскийпразднованиякарантин
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