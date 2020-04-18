Зеленский призывает устроить "общегосударственный семейный тимбилдинг"

1357 просмотров
Суббота, 18 апреля 2020, 11:18

Президент Владимир Зеленский призывает найти позитив в ситуации вынужденного карантина в Украине и вернуться к традициям предков в праздновании Пасхи.

Источник: обращение президента по случаю Пасхи

Прямая речь: "Прежде всего, Пасха – это победа жизни над смертью. Это – праздник радости. Давайте в сегодняшней ситуации найдем позитив. Мы возвращаемся к традициям наших предков, у которых не было супермаркетов или доставки готовых корзин через Интернет.

В этом году каждая хозяйка может приготовить домашнюю пасху. Вкусную, потому что она будет сделана своими руками. Каждый хозяин может сделать мясные вкусности. И вместе со своими детьми мы все будете рисовать писанки и крашенки, замазывая при этом и одежду, и руки, и лицо. Это своего рода общегосударственный семейный тимбилдинг".

"Да, мы остаемся дома. И пусть после выходных и после карантина нас пугают цифры на весах, а не цифры на термометре".

Детали: Зеленский считает, что сейчас вся страна объединена одним-единственным желанием – выйти на улицу.

Прямая речь: "Понимаю, как это, потому что сам с утра до вечера сижу в кабинете. Скажу больше: надеюсь, это не государственная тайна, но в этом кабинете даже не открываются окна. Но сейчас я дома, у меня выходной. Да, у президента тоже бывает выходной. Президент тоже человек".

"Помните, как в детстве родители не пускали нас на улицу? А сегодня такая ситуация, что мы не пускаем на улицу наших родителей. И это не месть. Это – забота".

Украинская правда
Темы: Зеленский празднования карантин


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский уволил скандального начальника СБУ в Кировоградской области 18 апреля 2020, 01:35
Зеленский не ожидает вспышки недоверия украинцев 17 апреля 2020, 22:13
В Раде много акул, которые хотят потопить "Слугу народа" – президент 17 апреля 2020, 22:06
Все новости
Главные новости
Количество заражений коронавирусом в Украине перевалило за 5 тысяч
На Житомирщине огонь охватил 4 тысячи гектаров леса, сгорели десятки домов
Грязь в воздухе Киева снова зашкаливает: лидер среди самых грязных городов
Президент рассказал, когда можно рассчитывать на смягчение карантина
Все новости
советы

Как пользоваться посудомоечной машиной, чтобы посуда оставалась чистой

психология

Послеродовая депрессия у мужчин – реальная

Поиск по сайту
Архив
Весь архів