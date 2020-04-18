На Великдень українцям обіцяють до +16° і без дощу

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Субота, 18 квітня 2020, 11:44

На Великдень, 19 квітня в Україні очікується до 16° тепла, без опадів, лише на Одещині та місцями у північних областях вдень невеликий дощ.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: 19-20 квітня в Україні очікується мінлива хмарність, 19 квітня без опадів, лише на Одещині та місцями у північних областях вдень невеликий дощ.

20 квітня у південних, східних та Дніпропетровській областях помірні дощі (вночі на сході з мокрим снігом), у західній частині без опадів, на решті території вночі без опадів, вдень невеликий дощ.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Вночі у північних, західних (крім Закарпаття) та у Вінницькій областях, 19 квітня й у східних областях заморозки у повітрі 0-5°, на решті території температура 1-6° тепла, у центральних областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5°; температура вдень 8-13° тепла, 19 квітня на півдні країни та Закарпатті - до 16° тепла.

 
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Теми: Україна погода святкування


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