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На Пасху украинцам обещают до +16° и без дождя

Суббота, 18 апреля 2020, 11:44
На Пасху украинцам обещают до +16° и без дождя

На Пасху, 19 апреля в Украине ожидается до 16° тепла, без осадков, только в Одесской области и местами в северных областях днем ​​небольшой дождь.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: 19-20 апреля в Украине ожидается переменная облачность, 19 апреля без осадков, лишь на Одесчине и местами в северных областях днем ​​небольшой дождь.

20 апреля в южных, восточных и Днепропетровской областях умеренные дожди (ночью на востоке с мокрым снегом), в западной части без осадков, на остальной территории ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Ночью в северных, западных (кроме Закарпатья) и в Винницкой областях, 19 апреля и в восточных областях заморозки в воздухе 0-5°, на остальной территории температура 1-6° тепла, в центральных областях заморозки на поверхности почвы 0-5 °; температура днем ​​8-13° тепла, 19 апреля на юге страны и Закарпатье - до 16° тепла.

 
 

Темы: Украинапогодапразднования
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