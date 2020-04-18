Суддям урізали зарплату до 47 тисяч, вони назвали це неконституційним

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Субота, 18 квітня 2020, 15:45

Вища рада правосуддя заявила, що тимчасове обмеження суддівської винагороди порушує конституційні гарантії як незалежності суддів, так і судової влади в цілому.

Джерело:  Консультативний висновок ВРП до проєкту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" № 3279-д.

Дослівно: "ВРП вважає, що запропоновані зміни не відповідають визначеному Конституцією України принципу верховенства права… ВРУ, приймаючи закони, не має права допускати невідповідностей щодо будь-яких положень, прямо закріплених в Конституції України.

Вважаємо, що законопроект № 3279-д в частині доповнення Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" статтею 29 порушує конституційні гарантії як незалежності суддів, так і судової гілки влади в цілому".

Деталі: Депутати ухвалили 13 квітня зміни до держбюджету, якими на період карантину визначили граничну суму зарплат чиновників та суддів у 10 мінімальних заробітних плат. (Мінімальна зарплата наразі встановлена на рівні 4723 гривні).

При цьому у зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата щорічної відпустки.

Після цього Вища рада правосуддя зібралася на позачергове засідання, на якому й ухвалила відповідний висновок.

Українська правда
Теми: суд бюджет Верховна Рада


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